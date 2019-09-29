На досрочных парламентских выборах в Австрии побеждает Консервативная народная партия во главе с Себастьяном Курцем

На досрочных парламентских выборах в Австрии побеждает Консервативная народная партия во главе с экс-канцлером Себастьяном Курцем. Как показывают опросы на выходе с избирательных участков, она получает 37% избирателей. На 2-м месте социал-демократы (23%). Замыкает тройку лидеров правая австрийская Партия свободы (у нее 17%). В ближайшие дни министерство внутренних дел Австрии предоставит окончательные результаты с учетом голосов, поданных по почте.