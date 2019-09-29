Митинг в поддержку фигурантов «московского дела» в  Москве без столкновений с полицией

Митинг в поддержку фигурантов «московского дела» и за освобождение всех политзаключенных завершился в Москве без столкновений с полицией. Акция на проспекте Сахарова продлилась около двух часов.

Актриса и телеведущая Яна Троянова считает, что такие митинги должны помочь прекращению преследования людей по политически мотивам.

По данным полиции, на проспект Сахарова сегодня пришли 20 тысяч человек. Белый счетчик дает около 24-х.