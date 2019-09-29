На 73-м году жизни после продолжительной болезни скончался российский писатель Вячеслав Пьецух
Вячеслав Пьецух был лауреатом литературных премий фонда «Знамя», журналов «Золотой век», «Огонёк», «Октябрь», новой Пушкинской премии и премии «Триумф».
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Вячеслав Пьецух был лауреатом литературных премий фонда «Знамя», журналов «Золотой век», «Огонёк», «Октябрь», новой Пушкинской премии и премии «Триумф».
Активизм без смысла Даже если завтра на Генассамблею ООН приедут, взявшись за руки, Будда, Моисей, Христос и Магомед, то их выступление забудут через пару недель, а мир продолжит жить своей привычной жизнью. Все от того, что последние несколько десятилетий мы слишком много говорили вместо того чтобы действительно решать проблемы…