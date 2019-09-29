В Австрии завершаются досрочные парламентские выборы

Они вызваны отставкой правительства бывшего канцлера Себастьяна Курца из-за скандала с его заместителем.

Фаворитом на выборах политологи называют консервативную Австрийскую народную партию. Согласно опросам, она получит около 35ти процентов голосов. Партию возглавляет отправленный в отставку с поста главы правительства Себастьян Курц. Он вёрнет должность, если его политическая сила получит большинство в Национальном совете. За второе и третье места борются социал-демократы и правая Австрийская партия свободы. Для того, чтобы пройти в парламент, нужно набрать больше 4х процентов голосов избирателей. Правительство Курца ушло в отставку в конце мая из-за скандала вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. СМИ незадолго до этого обвинили его в сговоре якобы с племянницей российского олигарха, ей политик в июле 2017 года обещал госконтракты в обмен на финансирование предвыборной кампании своей Партии свободы. Штрахе оставил пост после появления в изданиях Шпигель и Зюдойче Цайтунг видео этой встречи. С его партией Курц разорвал коалиционное соглашение и призвал к досрочным выборам. Женщина, о которой шла речь, оказалась из Черногории, напоминает РБК. Однако скандал всё равно привёл к тому, что парламент выразил недоверие правительству, а президент Австрии отправил его в отставку.

Досрочные выборы в парламент проходят при высокой активности избирателей, отмечает агентство ТАСС. Предварительные результаты станут известны ближе к полуночи по Москве.