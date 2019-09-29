Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, по некоторым данным, грозит импичмент

Оппозиция хочет, чтобы он ответил за попытку приостановить работу парламента.

Импичмент – беспрецедентная для британской политики мера. Она не применялась никогда. Тем не менее, соответствующее предложение выдвинула левоцентристская партия валлийских националистов «Партия Уэльса». Об этом пишет британская газета The Sunday Times. По ее данным, формальным поводом для запуска этой процедуры в отношении Бориса Джонсона стало постановление Верховного суда, признавшего незаконным действия премьера по приостановке работы парламента на пять недель – до середины октября. Предполагается, что таким образом Джонсон пытался не дать депутатам возможности повлиять на процесс выхода Великобритании из Евросоюза. Теперь же ему предстоит за это ответить — вопрос об объявлении импичмента будет направлен в палату общин, вероятно, уже на следующей неделе. Если депутаты проголосуют за инициативу, в отношении Джонсона может начаться судебное разбирательство.

Также The Sunday Times сообщает о том, что Борис Джонсон извинился перед королевой за то, что попросил у нее разрешение для приостановки работы парламента.