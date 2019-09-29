Час назад на проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за освобождение политзаключенных

Акция, по подсчетам МВД собрала 20 тысяч человек. Проект «Белый счетчик» дает более 23-х тысяч участников.

Выступившие на митинге политики и общественные деятели призывали освободить обвиняемых по «московскому делу», делу «Сети» (организация запрещена в РФ) и других политзаключенных . На митинге выступил политик Алексей Навальный.

Как сказал «Эху Москвы» муниципальный депутат Илья Яшин, массовая поддержка политзаключенных – это единственный способ освободить осужденных по сфабрикованным делам.

Один из фигурантов «московского дела», выпущенный из СИЗО Алексей Миняйло считает, что такие митинги, как сегодняшний, помогут всем незаконно арестованным.

На митинг пришло немало представителей театральной общественности. Актер Александр Паль рассказал «Эху Москвы», что общество в целом и актерская среда в частности, стали осознавать необходимость публично отстаивать свои права.

Еще одного фигуранта «московского дела», актера Павла Устинова, сегодня на митинге не было, так как он готовится к завтрашним слушаниям по апелляции по своему делу. В целом митинг, по оценке наших корреспондентов, прошел спокойно. Полиция в происходящее не вмешивалась. Провокаций не было.