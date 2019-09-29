На проспекте Сахарова завершился митинг за свободу политзаключенных, в котором приняло участие более 20 тысяч человек

На проспекте Сахарова завершился митинг за свободу политзаключенных, в котором приняло по данным «белого счетчика» более 23 тысяч человек, — рассказал корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

На проспекте Сахарова завершился митинг за свободу политзаключенных, в котором приняло более 23 тысяч человек. На сцене выступили ранее обвиняемые по «московскому делу» Алексей Миняйло, Владислав Барабанов, Валерий Костенок и др. Также выступили политик Алексей Навальный, один из организаторов митинга Михаил Светов, телеведущая Татьяна Лазарева, бывший кандидат в депутаты МГД Любовь Соболь.

На мероприятии присутствовали члены некоторых политических партий и движений, таких как «Яблоко», «Левый фронт», «Либертарианская партия», «Солидарность» и другие. Многие на митинг пришли с детьми.

По словам юриста ФБК И.Жданова, такие акции протеста «должны быть регулярными».

По мнению депутат МГД С.Митрохина, «надо готовиться к следующим митингам, и призывать людей более активно на них приходить». Он также рассказал, что тема московских протестных акций была поднята им на первом заседании Мосгордумы: «Мы, вновь избранные депутаты, не можем проигнорировать политические репрессии и должны обсуждать этот вопрос. После этого я сделал заявления, также от других фракций было соответствующее заявление – людей, которые были задержаны в нарушении статьи 31 Конституции РФ, и в отношении которых были возбуждены административные и уголовные дела, надо всех немедленно отпустить. Эта тема на первом заседании прозвучала достаточно четко и ясно. Мы будем и в последующем поднимать эту тему», — сказал он.

Политолог Дмитрий Орешкин, который тоже присутствовал на митинге, отметил, что на акции было «адекватное отражение социального состава – старшего поколения и много молодежи». «На митинг пришли не только те, кто хотел бы поддержать политзаключенных, но и те, кому не нравится эта политическая обстановка», — отметил политолог.

На мероприятии полицейские и участники вели себя корректно. Провокаций не допущено.