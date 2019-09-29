Администрация Дональда Трампа проверяет электронную почту действующих и бывших сотрудников Госдепа

Речь идет о служащих, которые вели переписку с Хилари Клинтон. По сведениям The Washington Post, Когда Клинтон была госсекретарем, она использовала личный почтовый сервер в нарушение законодательства. По данным издания, Госдеп стал задним числом признавать секретный характер этих писем. В Госдепе газете дали понять, что ведомство следует стандартному протоколу расследования, которое началось еще при Бараке Обаме и уже близится к завершению.