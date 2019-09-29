На проспекте Сахарова только что завершился митинг за освобождение политзаключенных

По данным московской полиции, он собрал 20 тысяч человек. Проект «Белый счетчик» дает более 24-х тысяч участников. Как сообщают наши корреспонденты, полиция в происходящее не вмешивалась. Провокаций не наблюдалось. Сейчас люди покидают проспект. На митинге выступили ранее обвиняемые по «московскому делу» и уже отпущенные Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Валерий Костенок. На проспект Сахарова также пришли политики Алексей Навальный, Григорий Явлинский, юрист ФБК и экс-депутат в Мосгордуму Любовь Соболь.