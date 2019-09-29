Чемпион мира по автогонкам Люьис Хэмилтон в четвертый раз подряд выиграл Гран При России – этап чемпионата, который завершился в Сочи.

Квалификацию перед гонкой выиграл пилот Феррари Шарль Леклер, однако уже на старте его опередил товарищ по команде Себастьян Феттель, который проходил круги один за другим все быстрее и быстрее. Когда половина дистанции была позади Себ отправился поменять шины, а вернувшись не смог продолжить гонку из-за проблем с машиной. В сердцах он бросил болид и ушел. После возобновления соревнований в лидеры вышел Льюис Хэмилтон, который грамотно воспользовался ситуацией с паузой, для пит-стопа. Он ивышел победителем. Второе место осталось за его партнером по Мерседесу Валлтери Боттасом, третье занял монегаск Леклер. Россянин Даниил Квят в своем стиле прорывался с 19 места, но очков не получил. Он остался 12-ым.

Хэмилтон продолжает лидировать в чемпионате, опережая Боттаса на 73 очка.