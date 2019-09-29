Предположительно дочь президента Владимира Путина участвовала в закрытой встрече с генетиками

Речь шла о редактировании ДНК.

Встреча носила конфиденциальный характер и была посвящена исследованиям российского биолога Дениса Ребрикова, который планирует провести эксперимент по изменению человеческих генов. Как сообщает агентство Bloomberg, встречу организовали, чтобы донести позиции ученых по этому поводу до Марии Воронцовой, предполагаемой дочери Владимира Путина. Она является кандидатом медицинских наук в области эндокринологии, весной ее указом президента включили в состав по реализации федеральной программы развития генетических технологий. Собеседники агентства отмечают, что Воронцова на аругемнты ученых ответила обтекаемо – что «редактирование человеческой ДНК должно быть запрещено в частном секторе и ограничено только государственными учреждениями для максимального контроля». Отмечу, что какая-либо официальная информация о дочерях Владимира Путина, Марии Воронцовой и Катерине Тихоновой, общественности недоступна, но их личности стали известны благодаря расследованиям журналистов. Президент свое родство с девушками никак не комментировал.

Мария Воронцова отказалась отвечать на вопросы Bloomberg. В Кремле агентству сказали, что вопросы на эту тему не относятся к делам президента.