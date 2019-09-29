Митинг на проспекте академика Сахарова за освобождение политзаключенных собрал 20 тысяч человек

Это данные московской полиции. Они ненамного отличаются от подсчетов проекта «Белый счетчик», который дает более 23-х тысяч участников.

Массовая поддержка политзаключенных – это единственный способ освободить осужденных по сфабрикованным делам, — так считает политик Илья Яшин. Основная тема выступлений на митинге – освобождение задержанных на прошлых протестных акциях, а также фигурантов дела «Сети» (организация запрещена в России), дела о митингах в Ингушетии, аспиранта МГУ Азата Мифтахова.