Тысячи французов пришли сегодня к Дому инвалидов в Париже, чтобы проститься с экс-президентом Жаком Шираком

У входа в собор Святого Людовика, где установлен гроб бывшего президента проходит памятная церемония. Жак Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. Он возглавлял французское государство с 1995 по 2007 год. В понедельник, в день национального траура официальная церемония, на которой ожидают около тридцати глав государств и правительств, включая Владимира Путина. Похоронят Жака Ширака на кладбище Монпарнас рядом с дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.