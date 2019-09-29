Митинг на проспекте академика Сахарова за освобождение политзаключенных собрал 20 тысяч человек

Это данные московской полиции. Они практически совпадают с подсчетами проекта «Белый счетчик», который дает 19 тысяч участников.

На акцию пришли, в частности, политик Алексей Навальный, глава ФБК Иван Жданов, бывшие фигуранты «московского дела» Даниил Конон, Владислав Барабанов, Валерий Костенок и Алексей Миняйло, актер Александр Паль.

Митинг на Сахарова – это логичное развитие событий минувшего года. Он связан с систематическими нарушениями на выборах, — такое мнение «Эху Москвы» Москвы высказал основатель партии Яблоко Григорий Явлинский. Задержаний на митинге пока не было.