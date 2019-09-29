Женская сборная России по волейболу заняла третье место на Кубке Мира, который закончился в Японии

Турнир команда начала с новым тренером. После провального чемпионата Европы, на котором сборная России заняла только седьмое место и неудачного чемпионата мира 2018 года в отставку ушел главный тренер команды Вадим Панков. Его место занял итальянский специалист Серджио Бузатто, который уже 20 лет работает в России. С теми же игроками Бузатто удалось выполнить задачу – занять третье место на кубке мира. Россиянки проиграли только грандам – США, Бразилии и Китаю, причем Бразилия в итоге осталась в таблице ниже. Итог, который явно не может считаться неудачей, тем более, что после феерического пятисетового матча с США знаменитый тренер американок Керч Кирай сказал, что Бузатто делает отличную работу. Будет ли он продолжать ее делать мы узнаем после тренерского совета.

Тренерский совет соберется в ноябре с тем, чтобы подвести итоги сезона и судьбу Бузатто.