В США перед подачей жалобы на Дональда Трампа было тайно изменено требование к осведомителям разведки

Для них упразднили правило, согласно которому к сведению принималась лишь информация, полученная из первых рук. Об этом пишет вашингтонское издание «Федералист», которое утверждает, что новая форма была загружена на сайт директора национальной разведки лишь за несколько дней до публикации жалобы на президента Дональда Трампа. Однако маркировка на документе указывает, что изменения были внесены еще этим летом.

Конгресс США начал процедуру импичмента после того, как в прессу попала информация о содержании разговора между американским и украинским президентами. В ходе беседы Трамп напомнил Владимиру Зеленскому о расследовании деятельности Хантера Байдена на Украине. Он – сын одного из главных предполагаемых конкурентов Трампа на грядущих выборах, Джо Байдена.