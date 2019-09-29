Глава нефтяной компании ВР, по некоторым данным, намерен покинуть свой пост

Телеканал Скай Ньюс сообщает, что 64-летний Роберт Дадли уже проконсультировался на этот счет с председателем совета директоров. Официально об отставке может быть объявлено до конца октября, а сам процесс займет около года. Дадли возглавил British Petroleum в 2010 году – сразу после аварии на нефтяной платформе в Мексиканском заливе. ЧП считается крупнейшей экологической катастрофой в истории США. расходы компании на устранение последствий инцидента превысили 50 миллиардов долларов.