На проспекте Сахарова начался согласованный митинг за свободу политзаключенных – корреспондент

На проспекте Сахарова начался согласованный митинг за свободу политзаключенных, люди активно продолжают подходить к месту проведения мероприятия, — передает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Начался митинг «Отпуска» за свободу политзаключенных. По словам корреспондента, люди продолжают активно идти на митинг. Около рамок металлоискателей возникают очереди. Люди приходят как поодиночке, так и целыми семьями. Среди участников митинга много молодежи.

Пришедшие развернули флаги Либертарианской партии России, партии «Солидарность», «Яблоко», «Левый фронт», а так же на месте присутствуют и представители обманутых дольщиков.

Движение на проспекте Академика Сахарова перекрыто. Сотрудники полиции и митингующие ведут себя корректно.

Митинг незарегистрированной Либертарианской партии России власти согласовали на 20 тыс. человек.