В центре Москвы начинается митинг за свободу политзаключенных
Акцию на проспекте академика Сахарова организует Либертарианская партия в поддержку фигурантов т.н. «московского дела».
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов рассказал Эху, что сегодня крайне важно выйти на проспект Сахарова и поддержать всех политзаключенных.
Удальцов также выразил мнение, что тот, кто сегодня находит себе отговорки, чтобы не прийти на митинг, совершает гражданское преступление
Пикеты солидарности выходят также в ряде российских городов. В Калининграде и Улан-Удэ местные власти также согласовали митинги.