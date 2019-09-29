В центре Москвы начинается митинг за свободу политзаключенных

Акцию на проспекте академика Сахарова организует Либертарианская партия в поддержку фигурантов т.н. «московского дела».

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов рассказал Эху, что сегодня крайне важно выйти на проспект Сахарова и поддержать всех политзаключенных.

Удальцов также выразил мнение, что тот, кто сегодня находит себе отговорки, чтобы не прийти на митинг, совершает гражданское преступление

Пикеты солидарности выходят также в ряде российских городов. В Калининграде и Улан-Удэ местные власти также согласовали митинги.