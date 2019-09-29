На проспект Сахарова прибывают тысячи людей для участия в митинге в поддержку фигурантов «московского дела», — передает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Тысячами люди прибывают на площадь Сахарова для участия в митинге «Отпускай» в поддержку фигурантов «московского дела». На площади установлены 50 рамок металлоискателя, очереди около них практически нет.

Люди стоят около установленной сцены с флагами Либертарианской партии, флагами партии «Солидарность» и др.

Митинг незарегистрированной Либертарианской партии России власти согласовали на 20 тыс. человек, он начнется в 15 часов.

Фигурантами уголовных дел, возбужденных после протестов из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, стали 19 человек. Некоторых из них отпустили, другие находятся под следствием, а кого-то уже осудили.