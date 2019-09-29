В Подмосковье на 74-м году жизни умер первый президент Крыма Юрий Мешков

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на дочь политика. Она рассказала, что в начале месяца Мешков перенес инсульт в Турции, где отдыхал вместе с супругой. После этого его доставили для лечения в Красногорск.

Мешков – единственный президент Крыма. Он занимал эту должность в середине 90-х, после чего она была упразднена. Он был известен своими пророссийскими взглядами: в 2011 году политика депортировали из Украины по инициативе СБУ.