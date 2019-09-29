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14:30, 29 сентября 2019

Организаторы сегодняшнего митинга в поддержку фигурантов «московского дела» опасаются провокаций

Лидер Либертарианской партии Михаил Светов отметил, что полиция запустила на территорию множество дружинников. Между тем, на проспект академика Сахарова продолжают прибывать люди.

По так называемому «московскому делу» были осуждены семь человек. Причем, один из них – Павел Устинов – после мощной общественной кампании отпущен из СИЗО. Завтра суд рассмотрит апелляцию на его приговор. Еще шесть фигурантов ожидают приговоров.



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