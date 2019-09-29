Гран-при Формулы-1 пройдет сегодня в Сочи

Первым стартовать будет пилот «Феррари» Шарль Леклер, россиянин Даниил Квят отправится в гонку последним, так как на его машине заменят мотор.

Монегаск Шарль Леклер первый гонщик в «Феррари» после Михаэля Шумахера, который смог завоевать 4 поул позиции подряд. После летнего перерыва в «Больших призах» он единственный, кто побеждает на квалификациях. Второй результат показал действующий чемпион Льюис Хэмилтон, тройку лидеров замкнул коллега Леклера Себастьян Феттель. Россиянин Даниил Квят, который выступает за «Торо Россо» не принимал участие в квалификации. За три тренировки у Квята дважды ломалась машина, большую часть тренировок он фактически пропустил. У него возникли проблемы с мотором, так что ему заменят силовую установку – за что гонщик получит штраф, стартовать он будет в любом случае последним. В такой ситуации было принято решение пропустить квалификацию и без спешки установить силовую установку. Что же касается возможных победителей, то в «Мерседесе» не теряют надежды и рассчитывают переиграть «Феррари» на гонке тактически.

Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет 11-13 октября в Японии.