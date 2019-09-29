В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Несмотря на жесткие действия силовиков по разгону митингующих акция продолжается.

«Будьте вместе с Гонконгом, боритесь за свободу!» — такие лозунги выкрикивают участники очередной акции в центре города. Она пытались перекрыть дорогу в районе улицы Хэннесси роуд, полиция попыталась это пресечь, но на требования разойтись демонстранты не отреагировали – силовики применили против них слезоточивый газ, водяные пушки и резиновые пули. Об этом говорится в заявлении гонконгской полиции в Twitter. Попытка силового разгона провалилась – как пишет агентство Associated Press, митингующие отступили, затем перегруппировались и продолжили акцию. Сообщается, что демонстранты забрасывали полицейских камнями и коктейлями Молотова, рисовали на стенах граффити и срывали плакаты в честь предстоящей 70-летней годовщины установления власти Коммунистической партии Китая в стране — Дня образования КНР. Акция началась еще накануне, она посвящена памяти так называемой «революции зонтиков» 2014 года, когда жители Гонконга выступили против вмешательства Китая в местные выборы.

Массовые протесты начались в Гонконге весной из-за закона об экстрадиции в Китай. Властям пришлось отозвать законопроект. Сегодня акции в поддержку Гонконга должны пройти еще в 60 городах мира