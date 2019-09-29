Российские ученые, по некоторым данным, обсуждали с дочерью Владимира Путина эксперимент по редактированию ДНК

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на участников встречи, темой обсуждения стали планы молекулярного биолога Дениса Ребрикова – после того, как он анонсировал эксперимент. На него с критикой обрушился один из самых авторитетных научных журналов Nature. Как утверждается, в диалоге с российскими генетиками приняла участие ученый Мария Воронцова, которую называют предполагаемой старшей дочерью российского президента. Ее мнение в вопросах биоэтики становится все более влиятельным, — пишет Bloomberg.