Киев не собирается возобновлять пассажирское сообщение с Крымом

Перевозки были остановлены в марте 2014 года после присоединения полуострова к России.

На границе Украины и Крыма, который Киев считает аннексированной территорией, продолжается реконструкция контрольно-пропускных пунктов «Чонгар» и «Каланчак», она будет завершена вовремя – до начала зимы, сообщил в интервью «Радио Свобода» министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Отвечая на вопрос о том, планируются ли официальные перевозки, он сказал, что это обязательно будет сделано. Но позже, после того, как СМИ стали писать о возобновлении пассажирского сообщения с Крымом, в своем Facebook Криклий уточнил, что речь идет о строительстве станций на пропускных пунктах, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров исключительно по территории Украины. Речи о восстановлении любых рейсов в оккупированный Крым или из него не идет, подчеркнул он. Министр пояснил, что смысл в реконструкции станций в создании «человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на границе сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине».

Запрет на регулярные пассажирские перевозки в Крым Совет национальной безопасности Украины ввел в конце 2014 года.