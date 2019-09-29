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Эксклюзив Эха 13:00, 29 сентября 2019

США возобновили расследование скандала с участием Хиллари Клинтон

Оно связано с тем, что бывший госсекретарь пользовалась личной почтой во время служебной переписки. Об этом стало известно еще три года назад, но никаких обвинений Клинтон не предъявили.

Нет ничего удивительного в том, что дело Хиллари Клинтон решили возобновить. Такое мнение нам высказал журналист-американист Михаил Таратута. По его словам, это напрямую связано с предстоящими выборами в США.

Таратута также отметил, что в данной ситуации публичные выступления Клинтон не пройдут на пользу ее политической карьере. По словам журналиста, Трамп злопамятный и может отыграться на Клинтон позже.



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