Победу на выборах в Австрии, согласно опросам, одержит консервативная Народная партия во главе с Себастьяном Курцем

Победу на парламентских выборах в Австрии, согласно опросам, одержит консервативная Народная партия во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем. В случае выигрыша он сможет вернуть себе должность главы правительства.

Австрийская Народная партия Себастьяна Курца одержит убедительную победу на сегодняшних выборах и получит 34 процента голосов – об этом свидетельствуют данные недавнего опроса исследовательского института OGM. Социал-демократы наберут 22 процента, Партия свободы – около 20.

Как отмечает РБК, популярность Народной партии подтвердили и выборы в Европарламент, прошедшие в конце мая. Тогда сторонники Курца получили в Австрии больше трети голосов. Успех партии связывают прежде всего с фигурой ее лидера.

Больше 10 тысяч избирательных участков открылись сегодня по всей Австрии. Большинство из них будут работать до пяти часов вечера по местному времени, передает ТАСС. После этого будут опубликованы первые предварительные результаты голосования и показатели явки избирателей.

Выборы в Австрии должны были пройти лишь в 2022 году, но из-за распада правящей коалиции голосование организовали досрочно.