В центре столицы идет подготовка к митингу в поддержку фигурантов «московского дела»

Акция пройдет на проспекте академика Сахарова. Организаторы – Либертарианская партия – рассчитывает, что на нее придёт как минимум 20 тысяч человек.

Сцена, на которой начнется акция, смонтирована полностью, где висит баннер со словом «Отпускай» — это главный лозунг сегодняшней акции. Также устанавливаются рамки металлоискателей.

По словам организаторов, представителей полиции пока немного, никаких инцидентов пока нет.

Движение на проспекте Сахарова перекрыто будет с 08.00 до 19.00.

В поддержку фигурантов коллективные письма подписывали представители различных профессиональных сообществ, а у здания администрации президента вторую неделю проходят пикеты. По мнению политика Любови Соболь, сегодняшняя акция – хороший способ показать власти несогласие граждан с репрессиями.

Широкая общественная поддержка дала свои плоды. Из-под ареста был отпущен соратник Навального Алексей Меняйло. С него сняли все обвинения. Неделей ранее из СИЗО под подписку о невыезде выпустили актера Павла Устинова. Он приговорен к 3,5 годам колонии, но до завтрашнего обжалования приговора остается на свободе. Он на сегодняшний митинг не придет. Однако, на проспект Сахарова выйдет сестра Устинова, Юлия. Об этом она рассказала «Эху».

Митинг начнется в 15 часов.