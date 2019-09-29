Миняйло, отпущенный на свободу, намерен сегодня выступить на митинге в поддержку всех фигурантов по «московскому делу»

Гражданский активист Алексей Миняйло намерен сегодня выступить на митинге в поддержку политзаключенных по так называемому «московскому делу» на проспекте Сахарова. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам Алексей Миняйло, которого недавно отпустили на свободу, уверен, что такие действия помогут всем, кто арестован по сфабрикованным делам.

«Я обязательно буду на митинге, буду выступать в поддержку тех, кто еще находится под уголовным преследованием — в СИЗО, под домашним арестом. Потому что все люди, которые еще не на свободе, они невиновны в том, что им вменяют, они должны немедленно быть освобождены. Этот митинг должен возыметь действие. Очевидно, что массовые акции заставляют силовиков выпускать людей. Это все результат беспрецедентной общественной кампании, частью которой являются митинги, пикеты и другие публичные мероприятия», — сказал он.

А.Меняйло убежден, что массовых беспорядков, за которые преследуются фигуранты «московского дела», не было, и «никакого насилия опасного для жизни или здоровья сотрудников правоохранительных органов не было». «И наш гражданский долг, мой вдвойне, потому что меня общество вытащило из тюрьмы, мой долг все сделать, что в моих силах для того, чтобы все были освобождены», — подчеркнул он.

Он также отметил, что во время своего пребывания в СИЗО познакомился с фигурантами дела Егором Жуковым и Самариддином Раджабовым, и теперь полностью уверен в их невиновности.

Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло был отпущен из зала суда 26 сентября. Басманный суд не усмотрел признаков вменяемого ему уголовного преступления.