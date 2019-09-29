SpaceX планирует вывести космический корабль Starship на орбиту менее чем через полгода
SpaceX планирует вывести космический корабль Starship на орбиту менее чем через полгода. Об этом рассказал глава компании Илон Маск. По его словам, уже в ближайшие месяцы будет проведен первый испытательный полет на высоту в 20 километров.
Starship – аппарат многоразового использования, предназначенный для полетов на Марс. Корабль рассчитан на 100 человек. В качестве временного ориентира отправки исследователей на Красную планету Маск называет 2022 год.