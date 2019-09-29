SpaceX планирует вывести космический корабль Starship на орбиту менее чем через полгода. Об этом рассказал глава компании Илон Маск. По его словам, уже в ближайшие месяцы будет проведен первый испытательный полет на высоту в 20 километров.

Starship – аппарат многоразового использования, предназначенный для полетов на Марс. Корабль рассчитан на 100 человек. В качестве временного ориентира отправки исследователей на Красную планету Маск называет 2022 год.