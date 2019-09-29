В Словакии разбился истребитель МиГ-29

Пилоту удалось катапультироваться, он выжил. Как следует из сообщения правоохранительных органов в Facebook, авария произошла во время тренировочного полета. По предварительным данным, причиной стала нехватка топлива в баках. Дело расследует специальная комиссия.

Ранее стало известно, что страна намеревается закупить американские истребители F-16 на замену российским машинам. Минобороны Словакии также рассматривало вариант с закупкой шведских самолетов. ВВС страны приостановили все полеты Миг-29.