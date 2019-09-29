В Австрии проходят досрочные парламентские выборы

Они были назначены после того, как в отставку из-за скандала был отправлен кабинет министров во главе с Себастьяном Курцем. Сам лидер Консервативной народной партии сказал, что конкурирующие с ней социалисты – не лучший вариант для страны.

Согласно опросам общественного мнения, «Австрийская народная партия» имеет наибольшую электоральную поддержку. Борьба за второе место, вероятно, развернется между ультраправой «Партией свободы» и социал-демократами.