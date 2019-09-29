Соединенные Штаты не планируют закрывать свои биржи для китайских компаний
Об этом со ссылкой на Минфин США сообщает Bloomberg. Ранее агентство со ссылкой на источники утверждало, что варианты ограничения потоков американских инвестиций в Китай обсуждала администрация Дональда Трампа. Вслед за этой новостью стоимость ценных бумаг большинства китайских компаний начала падать. Торговая война между Вашингтоном и Пекином началась в прошлом году. По некоторым данным, переговоры возобновятся к середине октября.