Украина может возобновить пассажирские перевозки в Крым

Об этом в интервью «Радио Свобода» сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он высказал мнение, что поставленная президентом задача завершить обустройство контрольно-пропускных пунктов на границе с полуостровом до конца года будет выполнена. Конкурсы для перевозчиков, по словам главы ведомства, будут проводить местные власти при участии министерства.

В конце 2014 года запрет на регулярные пассажирские перевозки в Крым авиационным и железнодорожным транспортом ввел Совет национальной безопасности Украины.