В Британии спустя 23 года на экраны возвращается аналог некогда культового развлекательного шоу «Куклы»

Среди персонажей есть и российский президент Владимир Путин.

Spitting Image – «Точная копия» — так в Британии называется пародийное шоу, выходившее с 1984-го по 1996 год и имевшее зрительский успех – на пике популярности его аудитория составляла 15 миллионов зрителей. В начале 2017 года на фоне избрания Дональда Трампа президентом США ходили слухи, что шоу перезапустит американская компания HBO. Тогда эта информация так и не подтвердилась, зато теперь точно известно, что персонаж главы Белого Дома появится в возражадющемся британском шоу – изображение куклы Трампа уже опубликовали в интернете. Появились карикатуры и на других персонажей — на Меган Маркл герцогиню Сассекскую, рэпера Канье Вест, основателя Facebook Марка Цукерберга, а также на Владимира Путина – его кукла изображена в шипованном ошейнике, с голым торсом и с татуировкой на животе с надписью «Бандитская жизнь». Пилотную серию шоу уже отсняли. Как пишет Русская служа BBC, один из создателей шоу Роджер Лоу называет программу «сатирой на службе у общества», он отмечает, что смеяться над хаотичной ситуацией в мире «лучше, чем кричать на телевизор».

Программу сняли с эфира 23 года назад из-за падения рейтинга. После это Роджер Лоу подарил все сценарии, рисунки и записи шоу Кембриджскому университету.