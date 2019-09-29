В Улан-Удэ прошел митинг «В защиту политзаключенных и против полицейского беспредела»

Как пишет «Сибирь.Реалии», на акцию пришло около шестисот человек. Они потребовали выпустить на свободу всех граждан, задержанных по политическим мотивам и привлечь к ответственности тех, кто разгонял предыдущие акции протеста. В частности, митинг против результатов выборов главы города. Сегодня пикеты в поддержку политзаключенных должны пройти в десятке российских городов.

В столице запланирован митинг, посвященный так называемому «московскому делу». Среди тех, кто призвал москвичей выйти на акцию, оказался режиссер Владимир Мирзоев.

Митинг на проспекте академика Сахарова начнется в 15 часов.

На митинг «Отпускай» в поддержку фигурантов «московского дела», который состоится в воскресенье в столице, выйдут родные и близкие, а так же сторонники невиновно осужденных. О своем участии рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сестра актера Павла Устинова – Юлия.

Актер Павел Устинов не планирует прийти на митинг на Сахарова в поддержку политзаключенных по так называемому «московскому делу». Как рассказал сестра Юлия, это связано с предстоящей апелляцией по делу Павла. Однако, по ее словам, сама она намерена выйти сегодня митинг «Отпускай».

«Мы все (его девушка) идем на этот митинг, чтобы поддержать остальных фигурантов «московского дела». Чтобы этих парней, которые сейчас там находятся, освободили. Я надеюсь, что этот митинг будет услышан, и чтобы все поняли: все, что сейчас происходит — это все сфабрикованные дела, а совершенно невиновные люди находятся за решеткой», — сказала Устинова.