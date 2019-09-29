Таратута: С предстоящими выборами в США было ожидаемо, что расследование дела о переписке Клинтон будет возобновлено

С предстоящими выборами в США было ожидаемо, что расследование дела о служебной переписке Хилари Клинтон будет возобновлено. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист-американист Михаил Таратута. По его словам, это напрямую связано с предстоящими выборами в США.

Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.

«Этого следовало ожидать. То, что делала Клинтон, рано или поздно должно было быть расследовано и поближе к выборам. Это нормальный ход событий.

Потому что сейчас обе партии ищут возможности каким-то образом дискредитировать друг друга», — сказал он.

25 сентября на фоне попытки начала процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа из-за скандала вокруг его телефонных переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским Хиллари Клинтон выступила с обвинением в адрес главы государства в предательстве.

М.Таратута отметил, что в данной ситуации публичные выступления Клинтон не пойдут на пользу ее политической карьере. По словам журналиста, Трамп «злопамятный» и может отыграться на Клинтон позже.

«У Клинтон, в моем понимании, есть очень много грехов, которые следовало бы выяснить, и если она виновата, предъявить ей обвинения. Ей следовало бы сидеть тихо, а не выступать публично с заявлениями против Трампа. Трамп очень злопамятный, и он на ней, безусловно, отыграется», — сказал он.