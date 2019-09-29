Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении Катрин Ненашевой, который проходил на улице около «Театра.doc»

Сотрудники полиции сорвали спектакль о наркопотреблении «Рейв N228» художницы Катрин Ненашевой, который проходил накануне на улице около «Театре.doc». Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сама Катрин Ненашева.

«Был уличный спектакль-променад, который посвящен наркопотреблению и фальсификациям по 228 статье в России. На одной из точек полицейские решили нас остановить, задержать», — рассказала она.

По словам художницы, полицейские заявили ей, что проводят антинаркотическую операцию «Мак» и подозревают участников спектакля в обороте наркотиков.

«Они задержали одного из наших художников, также хотели других людей задержать, потому что были уверены, что мы продаем наркотики. Так абсурдно полицейские влились в сценарий спектакля, и проиллюстрировали все те истории, о которых мы как раз рассказывали в спектакле: о том, как людей задерживали и отправляли их в отделы полиции, где проводили досмотры, в рамках которых подбрасывали им наркотики», — рассказала К.Ненашева.

По словам художницы, полицейские после долгих раздумий отпустили всех задержанных, но спектакль в итоге был сорван.