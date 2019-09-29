В Самаре сегодня состоится бесплатный концерт Дмитрия Билана – дать его певец решил после того, как на дне города вышел на сцену в нетрезвом виде.

Диму Билана пригласили выступить на дне города, его в Самаре праздновали 8 сентября. После окончания концерта в сети начали появляться видеозаписи, на которых видно, что певец не всегда попадает в ноты, иногда ведет себя, как посчитали зрители, не очень адекватно. Появились предположения, что Билан был пьян. Жители города были возмущены – в интернете даже появилась петиция — люди требовали от певца принести извинения. Позже исполнитель сам подтвердил, что вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения, извинился перед зрителями и пообещал дать бесплатный концерт в центре Самары – он состоится сегодня на площади Куйбышева. Несмотря на попытку исполнителя выйти из ситуации, его все равно хотят привлечь к административной ответственности. Наказать Билана за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде главу МВД попросил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он также предложил певцу добровольно пройти тест на наркотики.

Согласно информации на сайте госзакупок, выступление Димы Билана на дне города обошлось мэрии Самары более чем в 2,5 миллиона рублей.