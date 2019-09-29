Госдеп США активизировал расследование, касающееся служебной переписки Хиллари Клинтон

Как стало известно The Washington Post, письмам задним числом был присвоен гриф секретности.

Администрация президента США приступила к проверке электронной почты бывших и действующих сотрудников Госдепартамента – по данным источников The Washington Post, за последние недели ведомство связалось со 130 сотрудниками. В их числе были и высокопоставленные чиновники, которые отчитывались лично перед Хиллари Клинтон в те годы, когда она руководила Госдепом. Всем им рассказали, что отправленные тогда сообщения были засекречены задним числом и теперь могут представлять потенциальную угрозу безопасности. В большинстве случаев речь идет о письмах, отправленных на личную почту Клинтон, которую она использовала в тот период.

Расследование нарушения правил безопасности, которые могла допустить экс-кандидат в президенты, началось давно, но около полутора лет назад Госдеп «прекратил усилия» в этом направлении, и лишь в августе процесс вновь активизировался.

Ранее расследование по поводу возможной утечки информации из почты Клинтон проводило ФБР. По итогам проверки экс-главе Госдепа не стали предъявлять обвинений.