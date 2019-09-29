Всероссийская акция «Отпускай!» против политических репрессий пройдет сегодня в десятке российских городов

В большинстве регионов люди выйдут на одиночные пикеты. Массовый митинг запланирован в столице на проспекте академика Сахарова. В течение последних 12-ти дней у здания администрации президента проходили пикеты в поддержку фигурантов «московского дела». Один из участников, актер Дмитрий Аросьев, рассказал «Эху», что собирается прийти и на сегодняшнюю акцию.

Митинг согласован на 20 тысяч человек и начнется в 15 часов.