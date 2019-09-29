Полицейские попытались сорвать спектакль об употреблении наркотиков

Он проходил на площадке Театра.doc. Инцидент произошёл накануне вечером.

Силовики нагрянули в Театр.doc, когда спектакль «Рейв №228» подходил к финалу. Они объявили, что проводят антинаркотическую операцию «Мак». Одного из участников полицейские заподозрили в продаже наркотиков и хотели отвезти в отделение на досмотр. С ними удалось договориться. Никого не забрали, спектакль пришлось продолжать на ходу, написала его художница и куратор Катрин Ненашева у себя в фейсбуке. Постановку довели до конца. Она согласно афише на сайте театра рассказывает об употреблении наркотиков и фальсификации дел по соответствующей уголовной статье. Участники спектакля-променада вместе со зрителями ищут так называемые закладки, содержимое которых, по словам авторов, законно и безопасно. Создатели постановки предупреждают зрителей, чтобы они запаслись терпением – спектакль идёт от двух до трёх часов, а также паспортом и быстрым шагом. Как отреагирует общественное пространство на нашу работу — не знает никто. Все мы на волоске от опасности», конец цитаты.

В полиции инцидент не комментировали. Отметим, что спектакли в театре.doc пытаются срывать далеко не первый раз. В основном этим занимаются члены группировки SERB.