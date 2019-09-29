В Российской футбольной Премьер Лиге продолжается программа 11 тура

Первыми на поле в Екатеринбурге выйдут Урал и ЦСКА. Хозяева уже припугнули москвичей первым снегом, выпавшем в уральской столице. А вот смогут ли футболисты местного клуба остановить армейцев на поле – большой вопрос. Красно-синие выиграли в Чемпионате 4 матча подряд.

Рубин в Казани будет принимать футболистов Уфы. Три последние встречи соперников заканчивались вничью.

Спартак в столице сыграет против Оренбурга. Три поражения подряд в Чемпионате не оставляют для красно-белых иного выбора, кроме как атаковать.

Наконец, Краснодар сыграет дома против тульского Арсенала.

Завершают тур в понедельник Сочи и грозненский Ахмат.