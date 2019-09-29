В Саудовской Аравии застрелен личный телохранитель короля

Как сообщает телеканал Аль-Арабия со ссылкой на полицию, генерал Абдель Азиз аль-Фагм был убит в доме своего друга, где у него произошел конфликт с одним из гостей. После ссоры тот открыл беспорядочную стрельбу по всем, кто находился в доме. В результате были ранены еще двое, в том числе, хозяин дома и один из рабочих. Преступник отказался сдаться прибывшей на место происшествия полиции и был застрелен. Генераль аль-Фагм охранял саудовских монархов много лет.