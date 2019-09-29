В Австрии проходит голосование на досрочных парламентских выборах

Участки открылись несколько часов назад. Фаворит – консервативная Австрийскпая народная партия во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцом, который может вернуть себе этот пост спустя четыре месяца после ухода в отставку.

Кабинет министров был распущен после коррупционного скандала с участием вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы Хайнца Христина-Штрахе. После того, как в прессе появилось видео его переговоров с женщиной, названной племянницей российского олигарха, он был вынужден уйти в отставку, что привело к развалу правящей коалиции.