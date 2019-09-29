В США продолжается расследование скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон. По сведениям Вашингтон пост, нынешних и бывших высокопоставленных чиновников Госдепа, которые отправляли сообщения экс-руководителю, предупредили, что содержание их писем засекречены и представляет собой потенциальное доказательство нарушения безопасности. Ранее говорилось, что дело завершили еще в 2016 году. Однако теперь собеседник газеты подтвердил, что расследование продолжается. По его словам, трехлетняя пауза была связана с тем, что ведомство изучало несколько миллионов электронных писем.

Клинтон была соперником Дональда Трампа на президентских выборах. Тогда ФБР заявило, что она «чрезвычайно небрежно обращалась с почтой», но обвинения выдвинуты не были.