США не закроют свои фондовые биржи для китайских компаний

Об этом сообщили в министерстве финансов страны.

Поступление американских инвестиций в экономику Китая США не ограничат. Об этом сообщили в Минфине страны. Там заверили, что китайские компании останутся в списках предприятий, акции которых торгуются на фондовых биржах США. Позицию финансового ведомства приводит агентство Bloomberg. СМИ со ссылкой на несколько осведомлённых источников пару дней назад сообщило, что Вашингтон обсуждает меры с целью исключить китайские компании из списка котировок своих фондовых бирж. На них торгуются, в том числе, акции Alibaba, Baidu и других крупных компаний. В свою очередь, телеканал CNBC объявил, что администрация президента Дональда Трампа может полностью запретить инвестиции со стороны США в Китай. Новости появились на фоне переговоров Вашингтона и Пекина о возможном перемирии в торговой войне. После этого котировки многих китайских компаний начали падать. Торговая война между США и Китаем идёт с прошлого года. Президент Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары, Пекин ответил тем же. Стороны неоднократно вели переговоры о заключении сделки, но в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.

Торговая война может привести к тому, что к началу следующего года мировая экономика потеряет 850 миллиардов долларов, сообщает агентство Рейтер. СМИ ссылается на данные Федеральной резервной системы США. Переговоры между Пекином и Вашингтоном должны возобновиться 10 или 11 октября.