В Австрии начались досрочные парламентские выборы, назначенные после скандала с вице-канцлером страны

Большинство избирательных участков в стране открылись час назад.

В выборах участвуют 13 партий и политических движений, но как свидетельствуют опросы общественного мнения, лидер предвыборной гонки уже очевиден – это консервативная «Австрийская народная партия» бывшего канцлера 33-лтенего Себастьяна Курца. А это значит, что он, вероятно, вновь возглавит кабинет. При этом опросы показывают, что «народной партии» не хватит голосов, чтобы получить большинство, поэтому придется формировать коалицию. С какой из политических сил, пока неясно. Конкуренты ощутимо отстают, но предполагается, что борьба за второе место развернется между социал-демократами и ультраправой «Партией свободы», которая ранее входила в правительственную коалицию. Она распалась этой весной из-за так называемого «Ибицагейта» — скандала с публикацией видео от 2017 года, на котором лидер правых радикалов Ханс-Кристиан Штрахе ведет переговоры с подставной «племянницей российского олигарха». Она предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги. Между тем, еще одной политической силой, которая благодаря возросшему интересу к теме климатических изменений может получить часть кресел в парламенте, называют «Зеленых».

Предварительные итоги выборов в австрийский парламент подведут уже сегодня вечером, а окончательные результаты будут известны завтра.