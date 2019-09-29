В десятках российских городов сегодня пройдет акция в поддержку фигурантов «московского дела»

В ряде регионов участники выйдут на одиночные пикеты. В столице на проспекте академика Сахарова состоится митинг. В поддержку осужденных и задержанных по обвинению в массовых беспорядках коллективные письма подписали представители разных профессий, в том числе и актеры. Их коллега Павел Устинов получил 3,5 года колонии, но завтра обжалует приговор.

Актриса Александра Бортич в своем инстаграм-аккаунте призвала всех москвичей выйти на митинг.

Акция начнется в 15 часов.